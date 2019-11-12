Вот отзывы клиентов, с которыми мы работаем, и рады поделиться своим мнением о процессе и результатах.

Отдавал в данный сервисный центр свою технику уже несколько раз, всегда ремонтировали быстро, качественно, довольно дешево. Отдельно радует, смс оповещения + согласовывают лично с владельцем техники, если ремонт довольно дорогостоящий. Отличный персонал, культурно, доступно объясняет все что вас интересует. Большое спасибо за вашу роботу.

P.S. Всем советую отличная ремонтная мастерская!

Отличный сервисный центр МегаКомп, обслуживают без обмана и дополнительных накруток. Пользовался услугами этого центра несколько раз, и всегда был доволен результатом. Дают гарантию на ремонт.

Быстрое и качественное выполнение работы по замене экрана ноутбука, вежливое и приветливое обслуживание. Рекомендую!

Всем советую ремонтировать свою технику в этом сервисном центре. Ремонтируют очень быстро а главное качественно. Сколько раз обращался всегда все делали в кротчайшие сроки. Работает все отлично так что обращайтесь все этот сервисный центр вы не пожалеете.

Утром привёз ноутбук на чистку и прохождение ТО уже вечером забрал. Всё Ок - ноут перестал сильно греться и работает быстрее.

Спасибо сервис центру Мегакомп! Первый раз чистил охлаждение на ноутбуке. Сделали оперативно, цена не выше чем у конкурентов, можно смотреть состояние ремонта на сайте. Ремонтом пока что доволен, вместо "огнедышащего дракона" стал дуть как легкий морской бриз

Отдавал на очистку от пыли и замену термопасты ноутбук Acer Aspire 5750G. Очень порадовал сервис - накладные, смс оповещения, + персонал хороший, вежливый. Отнёс утром - забрал после обеда. Еще очень порадовало то что мне отзвонился человек с центра и рассказал что у меня были за проблемы и что они устранили. В общем всё на уровне. Рекомендую.

Большое спасибо компании Мегакомп и в частности мастеру Ивану. Мастер хороший специалист, сделал все быстро и по нормальной цене . Ремонтом своего компа очень довольна.

Забрал ноутбук с профилактики и небольшого ремонта. Что привлекает - называются четкие сроки, сумма и они выполняются. Также идет оповещение о состоянии ремонта через сайт и смс. Квитанция № 950.

Хорошие оперативные ребята. Заправлял картридж и чистил ноутбук. Доволен. Рекомендую.

Отличный сервис. Не первый раз пользуюсь, удобная система отслеживания состояния ремонта. Квитанция №1856. Цены адекватные. Рекомендую!

Добрый вечер! Обращались много раз в cервисный центр Мегакомп , что только не чинили, и всегда довольны! Быстрый и качественный ремонт, вежливый, отзывчивый персонал, советы по обслуживанию техники. Спасибо огромное! Рекомендую всем!