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Компьютерное обслуживание

Мы являемся одним из ведущих компьютерных сервис-центров, мы занимаемся обслуживанием компьютеров и ноутбуков всех крупных брендов.
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Обслуживание принтеров, МФУ

Мы — эксперты по ремонту офисной техники, лазерных и струйных принтеров, а так-же МФУ.
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Обслуживание ноутбуков

Наша компания предлагает самый эффективный и самый экологичный ремонт для ваших ноутбуков с 30-дневной гарантией
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Ремонт телевизоров, мониторов

Не работает телевизор или монитор? Нет изображения? Мы предоставляем надежное и своевременное обслуживание.
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Ремонт телефонов

Мы являемся экспертами в области ремонта мобильных телефонов. Наши специалисты устранят даже самые сложные поломки вашего гаджета максимально быстро.
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Установка программ

Установка / обновление / настройка операционной системы для вашего ноутбука, компьютера
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Кто мы

МегаКомп — это компания, специализирующаяся на ремонте и обслуживании компьютерной техники. Мы ремонтируем ноутбуки, компьютеры, телефоны с честной гарантией.
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Что говорят клиенты?

Вот отзывы клиентов, с которыми мы работаем, и рады поделиться своим мнением о процессе и результатах.
Отдавал в данный сервисный центр свою технику уже несколько раз, всегда ремонтировали быстро, качественно, довольно дешево. Отдельно радует, смс оповещения + согласовывают лично с владельцем техники, если ремонт довольно дорогостоящий. Отличный персонал, культурно, доступно объясняет все что вас интересует. Большое спасибо за вашу роботу.
P.S. Всем советую отличная ремонтная мастерская!

Сергей

Отличный сервисный центр МегаКомп, обслуживают без обмана и дополнительных накруток. Пользовался услугами этого центра несколько раз, и всегда был доволен результатом. Дают гарантию на ремонт.

Владимир

Быстрое и качественное выполнение работы по замене экрана ноутбука, вежливое и приветливое обслуживание. Рекомендую!

Андрющенко Анастасия, г. Харьков

Всем советую ремонтировать свою технику в этом сервисном центре. Ремонтируют очень быстро а главное качественно. Сколько раз обращался всегда все делали в кротчайшие сроки. Работает все отлично так что обращайтесь все этот сервисный центр вы не пожалеете.

Сергей (Буды)

Утром привёз ноутбук на чистку и прохождение ТО уже вечером забрал. Всё Ок - ноут перестал сильно греться и работает быстрее.

Алексей (Мерефа)

Спасибо сервис центру Мегакомп! Первый раз чистил охлаждение на ноутбуке. Сделали оперативно, цена не выше чем у конкурентов, можно смотреть состояние ремонта на сайте. Ремонтом пока что доволен, вместо "огнедышащего дракона" стал дуть как легкий морской бриз

Дмитрий

Отдавал на очистку от пыли и замену термопасты ноутбук Acer Aspire 5750G. Очень порадовал сервис - накладные, смс оповещения, + персонал хороший, вежливый. Отнёс утром - забрал после обеда. Еще очень порадовало то что мне отзвонился человек с центра и рассказал что у меня были за проблемы и что они устранили. В общем всё на уровне. Рекомендую.

Сергиенко Игорь, г. Мерефа

Большое спасибо компании Мегакомп и в частности мастеру Ивану. Мастер хороший специалист, сделал все быстро и по нормальной цене . Ремонтом своего компа очень довольна.

Эльмира Кафарова, г. Харьков

Забрал ноутбук с профилактики и небольшого ремонта. Что привлекает - называются четкие сроки, сумма и они выполняются. Также идет оповещение о состоянии ремонта через сайт и смс. Квитанция № 950.

Игорь (Мерефа)

Хорошие оперативные ребята. Заправлял картридж и чистил ноутбук. Доволен. Рекомендую.

Скрыпник Вячеслав, г. Мерефа

Отличный сервис. Не первый раз пользуюсь, удобная система отслеживания состояния ремонта. Квитанция №1856. Цены адекватные. Рекомендую!

Фесун Наталья , г. Харьков

Добрый вечер! Обращались много раз в cервисный центр Мегакомп , что только не чинили, и всегда довольны! Быстрый и качественный ремонт, вежливый, отзывчивый персонал, советы по обслуживанию техники. Спасибо огромное! Рекомендую всем!

Тамара Токарева, г. Харьков

Знайшла цей центр випадково, проте залишилася дуже задоволеною. Приємно вразила оперативність та високий рівень комунікації, прозорі ціни. Якість роботи (чищення ноутбука з заміною термопасти) нарікань не викликає. Особливо варто відзначити зручне розташування компанії та відсутність черг.

Тетяна Максимова, м. Харкiв

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Мы ремонтируем

Ремонт техники Canon
Ремонт техники Meizu
Ремонт техники Xiaomi
Ремонт техники Apple
Ремонт техники Asus
Ремонт техники Benq
Ремонт техники Fujitsu-Siemens
Ремонт техники HP
Ремонт техники Lenovo
Ремонт техники Acer
Ремонт техники Dell
Ремонт техники LG
Ремонт техники Roverbook
Ремонт техники Samsung
Ремонт техники MSI
Ремонт техники Sony
Ремонт техники Toshiba

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Мы отремонтируем и диагностируем любые проблемы с компьютером

Более 10 лет опыта работы в области ремонта ноутбуков, компьютеров, телефонов.

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