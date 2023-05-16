Ремонт Iphone в Харькове — быстро и без обещаний

Вы здесь, а значит вашему Iphone нужен ремонт. Такой дорогой смартфон не хочется отдавать в руки шарлатанам, и поэтому мы ищем надёжные сервисы и проверенных мастеров, но как их найти?!

Заказывайте бесплатную диагностику и в течение 60 минут специалисты сервисного центра Мегакомп найдут ответы на ваши вопросы и предложат выгодное решение для замены поврежденных деталей. Убедитесь лично в компетенции и профессионализме нашей команды.

ремонт айфона Харьков

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Устраняем поломки любой сложности

Трудно предугадать, на каких моментах прервётся работоспособность вашего любимого айфона, но будьте уверены, что здесь найдётся оптимальное решения для всех случаев:

  • Не работает сенсор. Замена стекла и сенсорной панели распространённая услуга, так как при падении больше всего страдает именно эта часть. Также выполняем замену матрицы и тачскрина.
  • Проблемы с ПО. Устраняем любые ошибки программного обеспечения: прошивка/перепрошивка ОС, установка и обновление ПО.
  • Повреждён корпус. Вернём 100% новизну айфону, заменив разбитые детали на новые оригинальные запчасти (корпус, кнопка, гнездо зарядки или наушников).
  • Зарядка и звук. Проводим замену аккумуляторов, портов питания, разговорных и звуковых динамиков.
  • Iphone залили водой. Проводим BGA-пайку процессора, памяти, бережно чистим, восстанавливаем герметичность и полную функциональность после окисления.

У нас есть запчасти ко всем моделям Iphone: (iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11Pro).

Сколько стоит ремонт Iphone

Каждый случай индивидуален, поэтому точную цену за ремонт мастера сервиса Мегакомп скажут только после первичного осмотра и диагностики. Мы точно установим проблему поломки и сформируем итоговую стоимость (ремонт+детали). На стандартные случаи замены предоставляем прайст-лист.

IPhone
Наименование работыЦена, грн.
BGA-пайка контроллера питания790
BGA-пайка мелких чипов720 — 1440
Бесплатная диагностика0
Восстановление аккумуляторной батареи180
Восстановление контактных площадок и\или проводников на плате80 — 690
Восстановление корпуса80 — 355
Восстановление микрокнопки60 — 245
Восстановление разъема75 — 290
Восстановление цепи питания материнской платы250 — 950
Восстановление шлейфа60 — 245
Восстановление\перенос информации90 — 470
Выдача технического заключения70
Джейлбрейк \ jailbreak250
Замена аккумуляторной батареи60 — 240
Замена антенны90
Замена динамика65 — 150
Замена дисплейного модуля iPhone 4 \ iPhone 4S180
Замена дисплейного модуля iPhone 5 \ iPhone 5S230
Замена дисплейного модуля iPhone 6 Plus \ iPhone 6S Plus390
Замена дисплейного модуля iPhone 6 \ iPhone 6S280
Замена дисплейного модуля iPhone 7 \ iPhone 8280
Замена дисплейного модуля iPhone 7 Plus390
Замена дисплейного модуля iPhone 8390
Замена дисплейного модуля iPhone 8 Plus390
Замена дисплейного модуля iPhone X456
Замена камеры110
Замена микрокнопки50 — 230
Замена рамки дисплейного модуля iPhone 5 \ iPhone 5S \ iPhone SE240
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 4 \ iPhone 4S390
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 5 \ iPhone 5S490
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 6 Plus \ iPhone 6S Plus990
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 6 \ iPhone 6S750
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 7990
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 7 Plus1200
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 8990
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone X ( iPhone 10)990
Замена шлейфа70 — 420
Общая диагностика140
Отмывка материнской платы после залития170 — 870
Пайка QFN-чипа170 — 520
Пайка SMD-компонентов120 — 490
Поклейка защитного стекла100
Прошивка230
Разборка\сборка корпуса iPhone 4 \ iPhone 4S90 — 360
Разборка\сборка корпуса iPhone 5 \ iPhone 5S85 — 350
Разборка\сборка корпуса iPhone 6 Plus \ iPhone 6S Plus85 — 350
Разборка\сборка корпуса iPhone 6 \ iPhone 6S85 — 350
Разборка\сборка корпуса iPhone 7105 — 420
Разборка\сборка корпуса iPhone 7 Plus130 — 520
Разборка\сборка корпуса iPhone 8240 — 490
Разборка\сборка корпуса iPhone 8 Plus290 — 590
Разборка\сборка корпуса iPhone X ( iPhone 10)450 — 1140
Сброс к заводским настройкам60
Снятие компаунда с BGA-чипа90 — 350

Примечание: Цена указана за отдельно взятую работу и не включает в себя стоимость комплектующих, требующих замены; разборка/сборка устройства является отдельной работой; конкретная стоимость работы зависит от сложности ее выполнения.

Ремонт с гарантией 30 дней

На все выполненные работы и комплектующее даём гарантию 30 дней. При гарантийном случае в срочном порядке исправляем поломку за счёт сервисного центра.

Нам доверяют гаджеты

  • 15 лет опыта. Через руки наших мастеров прошли тысячи электронных устройств и гаджетов. Трудно назвать поломку, с которой мы не сталкивались. Уже после первичного осмотра Iphone даём чёткое понимание о проблеме и её решениях.
  • Конкретная цена. Специалисты сервисного центра Мегакомп устанавливают стоимость ремонта айфона по готовому прайс-листу, учитывая особенности отдельных случаев. Никаких размытых фраз «от» и «до», а точная цена с оплатой по факту выполненных работ.
  • «Не тянем резину». Прекрасно понимаем, как важен мобильный телефон для современного человека, поэтому делаем работу в «экспресс» режиме. В течение часа проведём полную диагностику и предложим оптимальное решение.
  • Заботимся о клиентах. Гарантируем сохранность всей информации на мобильном устройстве и полную конфиденциальность в решении любых вопросов. С вашими гаджетами будут обращаться как со своими. За нанесение повреждений несём полную материальную ответственность.

Звоните (095) 061-58-93. Мы восстанавливаем даже безнадёжно повреждённые айфоны. Это верное решение, чтобы не обременять себя новыми покупками.

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