Ремонт Iphone в Харькове — быстро и без обещаний

Вы здесь, а значит вашему Iphone нужен ремонт. Такой дорогой смартфон не хочется отдавать в руки шарлатанам, и поэтому мы ищем надёжные сервисы и проверенных мастеров, но как их найти?!

Заказывайте бесплатную диагностику и в течение 60 минут специалисты сервисного центра Мегакомп найдут ответы на ваши вопросы и предложат выгодное решение для замены поврежденных деталей. Убедитесь лично в компетенции и профессионализме нашей команды.

Устраняем поломки любой сложности

Трудно предугадать, на каких моментах прервётся работоспособность вашего любимого айфона, но будьте уверены, что здесь найдётся оптимальное решения для всех случаев:

Не работает сенсор. Замена стекла сенсорной панели распространённая услуга, так как при падении больше всего страдает именно эта часть. Также выполняем замену матрицы тачскрина .

Повреждён корпус. Вернём 100% новизну айфону, заменив разбитые детали на новые оригинальные запчасти (корпус, кнопка, гнездо зарядки или наушников).

Зарядка и звук. Проводим замену аккумуляторов, портов питания, разговорных и звуковых динамиков.

Iphone залили водой. Проводим BGA-пайку процессора, памяти, бережно чистим, восстанавливаем герметичность и полную функциональность после окисления.

У нас есть запчасти ко всем моделям Iphone: (iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11Pro).

Сколько стоит ремонт Iphone

Каждый случай индивидуален, поэтому точную цену за ремонт мастера сервиса Мегакомп скажут только после первичного осмотра и диагностики. Мы точно установим проблему поломки и сформируем итоговую стоимость (ремонт+детали). На стандартные случаи замены предоставляем прайст-лист.

IPhone Наименование работы Цена, грн. BGA-пайка контроллера питания 790 BGA-пайка мелких чипов 720 — 1440 Бесплатная диагностика 0 Восстановление аккумуляторной батареи 180 Восстановление контактных площадок и\или проводников на плате 80 — 690 Восстановление корпуса 80 — 355 Восстановление микрокнопки 60 — 245 Восстановление разъема 75 — 290 Восстановление цепи питания материнской платы 250 — 950 Восстановление шлейфа 60 — 245 Восстановление\перенос информации 90 — 470 Выдача технического заключения 70 Джейлбрейк \ jailbreak 250 Замена аккумуляторной батареи 60 — 240 Замена антенны 90 Замена динамика 65 — 150 Замена дисплейного модуля iPhone 4 \ iPhone 4S 180 Замена дисплейного модуля iPhone 5 \ iPhone 5S 230 Замена дисплейного модуля iPhone 6 Plus \ iPhone 6S Plus 390 Замена дисплейного модуля iPhone 6 \ iPhone 6S 280 Замена дисплейного модуля iPhone 7 \ iPhone 8 280 Замена дисплейного модуля iPhone 7 Plus 390 Замена дисплейного модуля iPhone 8 390 Замена дисплейного модуля iPhone 8 Plus 390 Замена дисплейного модуля iPhone X 456 Замена камеры 110 Замена микрокнопки 50 — 230 Замена рамки дисплейного модуля iPhone 5 \ iPhone 5S \ iPhone SE 240 Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 4 \ iPhone 4S 390 Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 5 \ iPhone 5S 490 Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 6 Plus \ iPhone 6S Plus 990 Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 6 \ iPhone 6S 750 Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 7 990 Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 7 Plus 1200 Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 8 990 Замена стекла в дисплейном модуле iPhone X ( iPhone 10) 990 Замена шлейфа 70 — 420 Общая диагностика 140 Отмывка материнской платы после залития 170 — 870 Пайка QFN-чипа 170 — 520 Пайка SMD-компонентов 120 — 490 Поклейка защитного стекла 100 Прошивка 230 Разборка\сборка корпуса iPhone 4 \ iPhone 4S 90 — 360 Разборка\сборка корпуса iPhone 5 \ iPhone 5S 85 — 350 Разборка\сборка корпуса iPhone 6 Plus \ iPhone 6S Plus 85 — 350 Разборка\сборка корпуса iPhone 6 \ iPhone 6S 85 — 350 Разборка\сборка корпуса iPhone 7 105 — 420 Разборка\сборка корпуса iPhone 7 Plus 130 — 520 Разборка\сборка корпуса iPhone 8 240 — 490 Разборка\сборка корпуса iPhone 8 Plus 290 — 590 Разборка\сборка корпуса iPhone X ( iPhone 10) 450 — 1140 Сброс к заводским настройкам 60 Снятие компаунда с BGA-чипа 90 — 350

Примечание: Цена указана за отдельно взятую работу и не включает в себя стоимость комплектующих, требующих замены; разборка/сборка устройства является отдельной работой; конкретная стоимость работы зависит от сложности ее выполнения.

Ремонт с гарантией 30 дней

На все выполненные работы и комплектующее даём гарантию 30 дней. При гарантийном случае в срочном порядке исправляем поломку за счёт сервисного центра.

Нам доверяют гаджеты

15 лет опыта. Через руки наших мастеров прошли тысячи электронных устройств и гаджетов. Трудно назвать поломку, с которой мы не сталкивались. Уже после первичного осмотра Iphone даём чёткое понимание о проблеме и её решениях.

Звоните (095) 061-58-93. Мы восстанавливаем даже безнадёжно повреждённые айфоны. Это верное решение, чтобы не обременять себя новыми покупками.

