Ремонт Iphone в Харькове — быстро и без обещаний
Вы здесь, а значит вашему Iphone нужен ремонт. Такой дорогой смартфон не хочется отдавать в руки шарлатанам, и поэтому мы ищем надёжные сервисы и проверенных мастеров, но как их найти?!
Заказывайте бесплатную диагностику и в течение 60 минут специалисты сервисного центра Мегакомп найдут ответы на ваши вопросы и предложат выгодное решение для замены поврежденных деталей. Убедитесь лично в компетенции и профессионализме нашей команды.
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Устраняем поломки любой сложности
Трудно предугадать, на каких моментах прервётся работоспособность вашего любимого айфона, но будьте уверены, что здесь найдётся оптимальное решения для всех случаев:
- Не работает сенсор. Замена стекла и сенсорной панели распространённая услуга, так как при падении больше всего страдает именно эта часть. Также выполняем замену матрицы и тачскрина.
- Проблемы с ПО. Устраняем любые ошибки программного обеспечения: прошивка/перепрошивка ОС, установка и обновление ПО.
- Повреждён корпус. Вернём 100% новизну айфону, заменив разбитые детали на новые оригинальные запчасти (корпус, кнопка, гнездо зарядки или наушников).
- Зарядка и звук. Проводим замену аккумуляторов, портов питания, разговорных и звуковых динамиков.
- Iphone залили водой. Проводим BGA-пайку процессора, памяти, бережно чистим, восстанавливаем герметичность и полную функциональность после окисления.
У нас есть запчасти ко всем моделям Iphone: (iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11Pro).
Сколько стоит ремонт Iphone
Каждый случай индивидуален, поэтому точную цену за ремонт мастера сервиса Мегакомп скажут только после первичного осмотра и диагностики. Мы точно установим проблему поломки и сформируем итоговую стоимость (ремонт+детали). На стандартные случаи замены предоставляем прайст-лист.
|IPhone
|Наименование работы
|Цена, грн.
|BGA-пайка контроллера питания
|790
|BGA-пайка мелких чипов
|720 — 1440
|Бесплатная диагностика
|0
|Восстановление аккумуляторной батареи
|180
|Восстановление контактных площадок и\или проводников на плате
|80 — 690
|Восстановление корпуса
|80 — 355
|Восстановление микрокнопки
|60 — 245
|Восстановление разъема
|75 — 290
|Восстановление цепи питания материнской платы
|250 — 950
|Восстановление шлейфа
|60 — 245
|Восстановление\перенос информации
|90 — 470
|Выдача технического заключения
|70
|Джейлбрейк \ jailbreak
|250
|Замена аккумуляторной батареи
|60 — 240
|Замена антенны
|90
|Замена динамика
|65 — 150
|Замена дисплейного модуля iPhone 4 \ iPhone 4S
|180
|Замена дисплейного модуля iPhone 5 \ iPhone 5S
|230
|Замена дисплейного модуля iPhone 6 Plus \ iPhone 6S Plus
|390
|Замена дисплейного модуля iPhone 6 \ iPhone 6S
|280
|Замена дисплейного модуля iPhone 7 \ iPhone 8
|280
|Замена дисплейного модуля iPhone 7 Plus
|390
|Замена дисплейного модуля iPhone 8
|390
|Замена дисплейного модуля iPhone 8 Plus
|390
|Замена дисплейного модуля iPhone X
|456
|Замена камеры
|110
|Замена микрокнопки
|50 — 230
|Замена рамки дисплейного модуля iPhone 5 \ iPhone 5S \ iPhone SE
|240
|Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 4 \ iPhone 4S
|390
|Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 5 \ iPhone 5S
|490
|Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 6 Plus \ iPhone 6S Plus
|990
|Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 6 \ iPhone 6S
|750
|Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 7
|990
|Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 7 Plus
|1200
|Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 8
|990
|Замена стекла в дисплейном модуле iPhone X ( iPhone 10)
|990
|Замена шлейфа
|70 — 420
|Общая диагностика
|140
|Отмывка материнской платы после залития
|170 — 870
|Пайка QFN-чипа
|170 — 520
|Пайка SMD-компонентов
|120 — 490
|Поклейка защитного стекла
|100
|Прошивка
|230
|Разборка\сборка корпуса iPhone 4 \ iPhone 4S
|90 — 360
|Разборка\сборка корпуса iPhone 5 \ iPhone 5S
|85 — 350
|Разборка\сборка корпуса iPhone 6 Plus \ iPhone 6S Plus
|85 — 350
|Разборка\сборка корпуса iPhone 6 \ iPhone 6S
|85 — 350
|Разборка\сборка корпуса iPhone 7
|105 — 420
|Разборка\сборка корпуса iPhone 7 Plus
|130 — 520
|Разборка\сборка корпуса iPhone 8
|240 — 490
|Разборка\сборка корпуса iPhone 8 Plus
|290 — 590
|Разборка\сборка корпуса iPhone X ( iPhone 10)
|450 — 1140
|Сброс к заводским настройкам
|60
|Снятие компаунда с BGA-чипа
|90 — 350
Примечание: Цена указана за отдельно взятую работу и не включает в себя стоимость комплектующих, требующих замены; разборка/сборка устройства является отдельной работой; конкретная стоимость работы зависит от сложности ее выполнения.
Ремонт с гарантией 30 дней
На все выполненные работы и комплектующее даём гарантию 30 дней. При гарантийном случае в срочном порядке исправляем поломку за счёт сервисного центра.
Нам доверяют гаджеты
- 15 лет опыта. Через руки наших мастеров прошли тысячи электронных устройств и гаджетов. Трудно назвать поломку, с которой мы не сталкивались. Уже после первичного осмотра Iphone даём чёткое понимание о проблеме и её решениях.
- Конкретная цена. Специалисты сервисного центра Мегакомп устанавливают стоимость ремонта айфона по готовому прайс-листу, учитывая особенности отдельных случаев. Никаких размытых фраз «от» и «до», а точная цена с оплатой по факту выполненных работ.
- «Не тянем резину». Прекрасно понимаем, как важен мобильный телефон для современного человека, поэтому делаем работу в «экспресс» режиме. В течение часа проведём полную диагностику и предложим оптимальное решение.
- Заботимся о клиентах. Гарантируем сохранность всей информации на мобильном устройстве и полную конфиденциальность в решении любых вопросов. С вашими гаджетами будут обращаться как со своими. За нанесение повреждений несём полную материальную ответственность.
Звоните (095) 061-58-93. Мы восстанавливаем даже безнадёжно повреждённые айфоны. Это верное решение, чтобы не обременять себя новыми покупками.Вызвать специалиста